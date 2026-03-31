К дому скандальной порномодели подполз вооруженный злоумышленник в маске

Модель Энни Найт рассказала о злоумышленнике в маске возле своего дома

Австралийская порномодель Энни Найт рассказала о вооруженном злоумышленнике в маске, замеченном возле ее дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 12 декабря 2025 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в 00:01 мужчина в черной одежде, хирургической маске и одноразовых перчатках подполз к заднему крыльцу дома. Он проник на территорию со стороны соседнего участка. Позднее возле дома нашли молоток, которым он был вооружен.

Найт и ее жених проспали сигнал тревоги и обнаружили запись лишь около семи часов утра. По словам скандальной модели, сначала она приняла фигуру на видео за соседскую собаку, но затем поняла, что это был человек в маске. «Мое сердце ушло в пятки», — вспоминает она.

Пара позвонила в полицию и в охранную компанию. Поскольку злоумышленник был в перчатках, на молотке не осталось отпечатков пальцев. Следов оказалось недостаточно для идентификации, и расследование зашло в тупик.

После этого случая модель установила дополнительные датчики движения и наняла охранника на несколько ночей. По ее словам, она почти не спала в течение недели после случившегося.

Энни Найт известна тем, что за шесть часов переспала с 583 мужчинами. Она также рассказывала, что знает об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года.