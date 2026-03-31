17:53, 31 марта 2026

На Украине раскрыли настоящий псевдоним Ермака

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Настоящий псевдоним бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака — не Али-Баба. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак на пленках Миндича имеет псевдоним Хирург, а не Али-Баба, как считалось ранее», — пишет издание со ссылкой на главного детектива по «делу Тимура Миндича» Александр Абакумов.

Ранее о псевдониме Ермака Али-Баба заявлял депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. Обыски у бывшего главы офиса президента начались с фразы «Сезам, откройся!».

31 марта стало известно, что НАБУ направило документы в генеральную прокуратуру страны на экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. Документы находятся в ведомстве уже более двух недель.

