Начальник не заметившего арбалет у подростка охранника-пенсионера ответит за нападение

В Челябинске после нападения юноши с арбалетом на школу арестован директор ЧОП

В Челябинске арестован начальник не заметившего арбалет у подростка охранника-пенсионера. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

По данным канала, после нападения 15-летнего юноши с арбалетом на школу арестовали 46-летнего директора Частного охранного предприятия (ЧОП). Он пробудет в СИЗО два месяца.

Как рассказал источник агентства, в школе, где подросток выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, дежурил пенсионер. В тот день рамка металлодетектора была выключена, а сам охранник якобы фактически не выполнял свои обязанности.

По словам источника, в доме у подростка следователи нашли дневник, в котором он негативно выражался по поводу учебы и одноклассников.

ЧП произошло в челябинской школе № 32 утром в четверг, 26 марта. Тогда 15-летний мальчик приревновал девушку к другому и пришел с оружием мстить.

Во время второго урока 15-летний подросток с арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом ворвался в класс, распылил газ и выстрелил в одноклассницу. Затем он распылил перцовый баллончик на педагогов в коридоре и попытался скрыться, выпрыгнув из окна. Школьника с переломами ног доставили в больницу.