Начальникам рассказали о последствиях чрезмерного контроля подчиненных

Психолог Орехова: Чрезмерный контроль сотрудников снижает их продуктивность

Если чрезмерно контролировать работников, то у них снижается продуктивность. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Милана Орехова. В условиях постоянного давления работники испытывают стресс.

Инструменты тотального контроля, в том числе, тайм-трекеры и постоянные созвоны, призваны повышать эффективность. Но психика устроена таким образом, что ощущение внешнего давления убивает внутреннюю мотивацию. «При потере автономии падает вовлеченность и усиливается формальное выполнение задач», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что в условиях сильного давления со стороны руководства сотрудники начинают саботировать работу и выполняют ее формально. «Главный вызов для бизнеса сегодня — не усиление контроля, а возвращение сотрудникам ощущения влияния на результат своей работы», — подытожила Орехова.

Ранее россияне перечислили факторы, которые приводят к выгоранию. Большинство работников регулярно испытывают нехватку ресурсов, сталкиваются с размытыми задачами, переработками, а также ощущают давление негласных корпоративных правил. Это мешает им восстанавливаться и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.