02:35, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Начинающая певица жестоко отомстила бойфренду-обманщику

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: GBJSTOCK / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Independent-Let-7688 рассказала о неудачной попытке воссоединения со своим бойфрендом. Девушка заявила, что наслоившиеся отношения внезапно поспособствовали началу ее музыкальной карьеры.

По словам автора, в первый раз они с парнем встречались около трех лет. Тот период она назвала нестабильным. «Мы снова начали встречаться, и все шло хорошо, а потом он вдруг перестал со мной общаться. Несколько месяцев спустя я узнала, что он параллельно строил за моей спиной отношения с другой женщиной, и именно поэтому перестал выходить на связь. Разговор с ним об этом привел его в ярость. Он обвинял меня в давлении и угрожал насилием», — написала девушка.

Она была потрясена до глубины души, а через несколько дней она написала о бойфренде песню, хотя до этого только исполняла чужие в компании друзей. Спустя два года она выпустила первый трек, а скоро у нее выходит полноценный дебютный альбом.

«Моя первая песня о его предательстве играет по радио, которое он слушает, и меня только что пригласили выступить на мероприятии, на которое он придет. Это командное спортивное мероприятие, к которому он готовился весь год. Я спою ему все песни о нем, и ему придется их внимательно выслушать», — торжествующе рассказала девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи. О том, что ее спонтанный план оказался успешным, она узнала лишь спустя восемь лет.

