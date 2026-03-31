14:38, 31 марта 2026Авто

Названа неочевидная для россиян причина ухода китайских автобрендов с рынка

Эксперт Мигаль: Китайские автобренды уходят не только из РФ, а с рынка в целом
Марина Аверкина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Большую часть автопроизводителей, прекращающих продажи на российском авторынке, составляют «малоизвестные» китайские бренды, которые не стали налаживать локальную сборку. Об этом НСН заявил генеральный директор компании Fresh Auto Денис Мигаль. Он также считает, что механизм параллельного импорта машин перестанет действовать уже в 2027 году.

Уход ряда моделей и марок из России связан с экономической нецелесообразностью их ввоза, отметил эксперт. Речь о «малоизвестных» брендах, которые недавно появились на российском рынке и не успели на нем закрепиться. Кроме того, они уходят не только с российского рынка. «Весь китайский автопром сегодня — один большой стартап. Очень много китайских компаний, которые существуют 5-10 лет, закрываются сами по себе. Это не всегда уход с российского рынка — зачастую это уход с авторынка в целом, как в Китае, так и за его пределами», — отметил он. Перспективы сохранятся только у тех производителей, которые локализуют свое производство, считает специалист.

«Во-вторых, сегодня все делается для того, чтобы все, что в Россию ввозится параллельно, сюда не ввозилось. Полагаю, параллельный импорт автомобилей прекратится если не в 2026, то в 2027 году. Связано это с тем, что российская продукция не может конкурировать с теми автомобилями, которые так или иначе в России собираются», — подытожил Мигаль.

Ранее стало известно, что за три месяца 2026 года российский автомобильный рынок покинули около полутора десятков моделей из Китая. Автоэксперты объяснили, грозит ли России массовый уход автопроизводителей из Поднебесной.

