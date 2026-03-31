Названы последствия хранения бензина в домашних условиях

Юрист Немков рассказал о штрафах за хранение бензина дома и на балконе

Бензин можно найти в домах и квартирах многих россиян. Кому-то он нужен для удаления пятен и обезжиривания поверхностей, кому-то — для газонокосилки. О последствиях хранения бензина в домашних условиях aif.ru рассказали специалист в области органического синтеза Ирина Орешкина и юрист Николай Немков.

Нормы пожарной безопасности не разрешают держать бензин в квартирах, на балконах и лоджиях, подчеркнула Орешкина. Наибольшую угрозу представляет размещение канистры с топливом вблизи любых отопительных, нагревательных и электрических приборов, а также батарей.

Немков уточнил, что, согласно пункту 85 Правил противопожарного режима РФ, хранение взрывоопасных веществ, к которым относится бензин, в жилых помещениях не допускается. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан это может обернуться предупреждением или штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В случае возникновения возгорания, уничтожения чужого имущества или причинения легкого или среднего вреда здоровью, сумма штрафа возрастает — до 40-50 тысяч рублей.

Самым безопасным местом для хранения бензина эксперты называют отдельный сарай или помещение с хорошей вентиляцией, исключающее нагрев воздуха, попадание солнечных лучей, появление искр и наличие открытого огня. Обязательным условием для хранения является использование герметичной тары без дефектов, сертифицированной для нефтепродуктов.

По мнению Орешкиной, в случае хранения в квартире малого количества бензина, например, в кладовке это обязательно должна быть темная стеклянная емкость. Но юрист не поддержал специалиста-химика. Держать в многоквартирном доме любой запас топлива с бытовыми целями категорически нельзя. Даже минимальный запас следует хранить за пределами жилой территории, подытожил он.

