Выступивший в Чечне звезда Comedy Club оценил чувство юмора Кадырова

Юморист Шелков из Comedy Club заявил, что у Кадырова нормальное чувство юмора

Юморист Андрей Шелков, выступающий под псевдонимом Стас в группе USB в шоу Comedy Club, рассказал о выступлении коллектива проекта в Грозном. В интервью блогеру Карену Адамяну, запись которого доступна на YouTube, он также оценил чувство юмора главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Мы однажды выступали в Грозном с Comedy [Club]. Грозный нас просто блистательно встречал», — заявил Шелков.

По его словам, главе Чечни понравилось выступление USB. «У нас была очень смешная шутка. Он прямо говорит: "Чуваки, я вам респектую". (...) У него нормальное чувство юмора», — добавил звезда Comedy Club, говоря о Кадырове.

Ранее гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров назвал любимый номер в Comedy Club. Он рассказал, что ему нравится номер «Табличка», в котором сотрудники компании пытаются решить, как им повесить табличку на дверь начальника.