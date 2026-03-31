Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:36, 31 марта 2026Россия

Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Самарой

Shot: Серия мощных взрывов прогремела над Самарой и областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Серия мощных взрывов прогремела над Самарой и областью, об этом Telegram-каналу Shot сообщили очевидцы.

По предварительным данным, над регионом сбили несколько воздушных целей, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

По словам местных жителей, громкие звуки они услышали примерно в 02:40 по местному времени (01:40 мск), всего было слышно 8-10 взрывов.

«В небе были видны яркие вспышки, по словам очевидцев, последствий на земле они пока не наблюдают», — говорится в публикации.

В Самарской области была объявлена ракетная опасность. Официальной информации на данный момент не поступало.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ленинградскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, было сбито четыре дрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok