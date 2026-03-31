00:55, 31 марта 2026Россия

ВСУ попытались ударить по Ленинградской области

Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили четыре беспилотника
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Ленинградскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По словам чиновника, в небе над регионом уже было уничтожено четыре вражеских беспилотника. При этом силы противовоздушной обороны продолжают работу, отметил Дрозденко. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ в течение трех часов активно пытались нанести удар по российским регионами — всего было уничтожено 58 украинских дронов.

