15:09, 31 марта 2026Силовые структуры

Один из известнейших в России воров в законе умер на Кипре

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

На Северном Кипре умер один из известнейших в России воров в законе Отари Тоточия, известный в криминальных кругах как Батя. Об этом сообщает ИА «ПраймКрайм».

По данным источника, 66-летний Тоточия скончался от тяжелой болезни. На Кипр он перебрался после того, как нарушил нейтралитет в воровском конфликте и занял сторону авторитета по кличке Гули.

Тоточия родился в Сухуми, отбывал наказание на Дальнем Востоке, а после освобождения в 1992 году перебрался в Москву. В столице он прожил до введения в Уголовный кодекс антиворовской статьи. Влияние Отари Тоточия распространялось в нефтеносных регионах Урала и Западной Сибири, сам он вошел в число самых влиятельных воров в России.

