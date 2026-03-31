Охранявший жену Байдена агент выстрелил себе в ягодицу

NYP: Агент Секретной службы выстрелил себе в ягодицу, охраняя Джилл Байден

Агент Секретной службы случайно выстрелил себе в ягодицу, охраняя жену бывшего президента США Джилл Байден. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Изначально Секретная служба описывала произошедшее как неопасное для жизни ранение в ногу, полученное в результате «небрежного выстрела» в международном аэропорту Филадельфии.

«Когда он попытался убрать пистолет в кобуру, он выстрелил себе — да, прямо в ягодицу», — написала репортер RealClearPolitics Сьюзан Крэбтри в социальной сети X.

После этого представитель Секретной службы подтвердил изданию эту версию. «Это правда, что агент получил непреднамеренное огнестрельное ранение в область бедра, которое нанес себе сам», — сказал он.

По данным агентства, в момент инцидента Джилл Байден не было рядом, и это никак не повлияло на передвижения бывшей первой леди. О других пострадавших не сообщалось.

В настоящее время инцидент расследуется Управлением профессиональной ответственности Секретной службы.

