Охранявший жену Байдена агент выстрелил себе в ягодицу

Агент Секретной службы случайно выстрелил себе в ягодицу, охраняя жену бывшего президента США Джилл Байден. Об этом сообщает The New York Post (NYP).
Изначально Секретная служба описывала произошедшее как неопасное для жизни ранение в ногу, полученное в результате «небрежного выстрела» в международном аэропорту Филадельфии.
«Когда он попытался убрать пистолет в кобуру, он выстрелил себе — да, прямо в ягодицу», — написала репортер RealClearPolitics Сьюзан Крэбтри в социальной сети X.
После этого представитель Секретной службы подтвердил изданию эту версию. «Это правда, что агент получил непреднамеренное огнестрельное ранение в область бедра, которое нанес себе сам», — сказал он.
По данным агентства, в момент инцидента Джилл Байден не было рядом, и это никак не повлияло на передвижения бывшей первой леди. О других пострадавших не сообщалось.
В настоящее время инцидент расследуется Управлением профессиональной ответственности Секретной службы.
