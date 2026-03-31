10:00, 31 марта 2026Мир

Охранявший жену Байдена агент выстрелил себе в ягодицу

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Агент Секретной службы случайно выстрелил себе в ягодицу, охраняя жену бывшего президента США Джилл Байден. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Изначально Секретная служба описывала произошедшее как неопасное для жизни ранение в ногу, полученное в результате «небрежного выстрела» в международном аэропорту Филадельфии.

«Когда он попытался убрать пистолет в кобуру, он выстрелил себе — да, прямо в ягодицу», — написала репортер RealClearPolitics Сьюзан Крэбтри в социальной сети X.

После этого представитель Секретной службы подтвердил изданию эту версию. «Это правда, что агент получил непреднамеренное огнестрельное ранение в область бедра, которое нанес себе сам», — сказал он.

По данным агентства, в момент инцидента Джилл Байден не было рядом, и это никак не повлияло на передвижения бывшей первой леди. О других пострадавших не сообщалось.

В настоящее время инцидент расследуется Управлением профессиональной ответственности Секретной службы.

Ранее американская разведка перехватила сообщения украинского правительства о плане по перенаправлению сотен миллионов долларов США на предвыборную кампанию экс-президента Джо Байдена в 2024 году.

    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    В московском метро пассажир напал на другого

    В Госдуме обвинили Финляндию в атаках на Россию «руками Украины»

    Охранявший жену Байдена агент выстрелил себе в ягодицу

    Раскрыты характеристики будущего кроссовера Tenet Plus для России

    В России призвали сбивать украинские беспилотники над Эстонией

    Журова назвала роль ЧМ по футболу в отношениях России и США

    Польша опровергла обвинения в действиях против России

    ФСБ разоблачила оказавшегося шпионом мужчину в приграничье

    Риск использования Windows оценили

    Все новости
