18:03, 31 марта 2026

Названы преимущества покупки подержанного iPhone

В Pocket-lint назвали экономию главной причиной для покупки подержанного iPhone
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Покупка подержанного iPhone позволяет сэкономить и приобрести более премиальную модель по доступной цене. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

Авторы медиа заявили, что Apple преимущественным образом выпускает смартфоны в премиальном сегменте и предложил пользователям рассмотреть покупки бывшего в употреблении в iPhone. Первым преимуществом подобного шага они назвали экономию. Специалисты объяснили, что, например, по цене обычного нового iPhone можно купить подержанную модель категории Pro — она изготовлена из дорогих материалов, имеет мощный чип, телеобъектив и лучшее время автономной работы.

Очередной причиной купить подержанный аппарат журналисты назвали рациональность. Они отметили, что iPhone соседних поколений почти не отличаются друг от друга, несмотря на уверения Apple. Поэтому можно покупать смартфоны, выпущенные год или два назад. Кроме того, сэкономленные средства можно направить на покупку полезных аксессуаров для телефонов — умных часов или наушников.

Также в материале говорится, что, приобретая бывший в употреблении гаджет, потребитель положительно влияет на окружающую среду и даже улучшает свое психологическое здоровье. «Отказ от стремления покупать новейшие технологии может сделать вас по-настоящему счастливым человеком», — заключили журналисты.

В конце марта Apple начала рассылать уведомления пользователям iPhone, чьи устройства работают под управлением старых версий iOS. В компании предупредили пользователей об опасных атаках хакеров.

