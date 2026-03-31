Основатели кофеен раскрыли способы удержания цен

«Люди и зерна»: Кофейни стали чаще использовать бленды для сохранения цен

Владельцы кофеен стали чаще использовать кофейные бленды для удержания цен на напиток. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор инклюзивной мастерской «Люди и зерна» Ольга Охотникова.

Бленд — это смешение кофе разных сортов в одной пачке, пояснила эксперт. Так, если к арабике добавляют робусту, себестоимость кофе снижается.

Популярность приобретают также кофейни без посадочных мест: основателям заведений это дает возможность экономить на аренде и персонале. В ход идут и цифровые модели обслуживания: оформляя заказ через приложение, покупатель снижает нагрузку на кадры, добавила эксперт.

Ранее цены на кофе все же взлетели, и часть россиян перешла на напиток из супермаркетов и автоматов, заметила Охотникова. Крупные заведения снижения потока клиентов не ощутили — их выручка остается стабильной за счет повышения стоимости, пояснила она. Кофейням немного сложнее: там замечают снижение трафика, но из-за чувствительности аудитории не могут влиять на вопрос повышением цен.

По прогнозам директора мастерской «Люди и зерна», в этом году цены на кофе будут снижаться: в Бразилии после засухи в 2025-м ждут рекордного урожая, и фермеры там пересматривают контракты в сторону удешевления. То же самое происходит и в Эфиопии.

Заведения стоимость кофе уменьшать будут вряд ли, предупредила Охотникова. Доля сырья в стоимости напитка не так велика, а рост цен на аренду, платежей за коммунальные услуги и фонда оплаты труда уже происходит. Бизнес старается в этих условиях создать для себя финансовые «подушки», чтобы не столкнуться с убытками при колебаниях курса рубля.

Ранее россиянам раскрыли причину удорожания кофе навынос до 350 рублей. Участники рынка связали это с комплексом факторов: от ситуации на мировом рынке до изменения стоимости логистики. Сильнее всего на заведения повлияло увеличение операционных издержек: от ставок аренды и эквайринговых комиссий до новой ставки налога для бизнеса.