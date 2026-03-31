14:44, 31 марта 2026Силовые структуры

Осужденному из-за двух песен доценту Бауманки утвердили приговор

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Московский городской суд утвердил приговор преподавателю вуза Александру Нестеренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за публичные призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная коллегия оставила трехлетний приговор без изменений. Также Нестеренко запрещено администрировать сайты 2,5 года.

В декабре 2025 года Люблинский суд Москвы вынес решение по делу доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана. Было установлено, что он опубликовал клип и две песни украинской группы на своей странице в соцсети. В них, по версии следствия, содержатся «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских» и их уничтожению. Нестеренко вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Москве 20-летнего мужчину отправили под арест из-за нарисованного на двери жилого дома граффити с гербом террористов.

