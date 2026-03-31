Отсудившему деньги за фразу «вор должен сидеть в тюрьме» российскому мэру удвоили срок

Экс-мэру Салавата, отсудившему у пенсионерки деньги, удвоили срок

В Башкирии бывшему мэру города Салавата Игорю Миронову удвоили срок и обязали выплатить почти 11 миллионов рублей ущерба. Срок добавили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash-Batash.

Миронов прославился тем, что в 2024 году отсудил деньги у пенсионерки, которая написала в социальных сетях: «Вор должен сидеть в тюрьме». Вскоре он попал на скамью подсудимых за то, что в 2020 году отдал права на электрохозяйство сторонней частной компании без конкурса, оставив, таким образом, город без прибыли на 50 лет.

22 октября 2025 года Миронова приговорили к трем годам лишения свободы.