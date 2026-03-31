Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:11, 31 марта 2026

Отсудившему деньги за фразу «вор должен сидеть в тюрьме» российскому мэру удвоили срок

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеканал UTV. Стерлитамак, Салават, Ишимбай / YouTube

В Башкирии бывшему мэру города Салавата Игорю Миронову удвоили срок и обязали выплатить почти 11 миллионов рублей ущерба. Срок добавили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash-Batash.

Миронов прославился тем, что в 2024 году отсудил деньги у пенсионерки, которая написала в социальных сетях: «Вор должен сидеть в тюрьме». Вскоре он попал на скамью подсудимых за то, что в 2020 году отдал права на электрохозяйство сторонней частной компании без конкурса, оставив, таким образом, город без прибыли на 50 лет.

22 октября 2025 года Миронова приговорили к трем годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok