05:55, 31 марта 2026

Памфилова оценила вероятность проведения выборов на Украине

Глава ЦИК РФ Памфилова усомнилась в проведении выборов на Украине при Зеленском
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала возможность проведения выборов на Украине при президентстве Владимира Зеленского. Ее слова приводит ТАСС.

Памфилова оценила вероятность проведения выборов на Украине и усомнилась, что они пройдут при Зеленском. По ее мнению, голосование невыгодно действующей власти страны. Памфилова напомнила, что Зеленский как президент давно нелегитимен.

«С мнением народа он [Зеленский] давно не считается. Если бы считался, наверное, поберег бы украинцев. Но он их не бережет», — заключила глава ЦИК РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос выборов президента Украины актуален. До этого британское издание The Times со ссылкой на представителей ЦИК сообщило, что президентские выборы на Украине в 2026 году не состоятся.

