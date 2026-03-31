Перечислены медленно убивающие сердце привычки

19:27, 31 марта 2026

Врач Арсланова: Сидячий образ жизни и нездоровое питание опасны для сердца
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Айгуль Арсланова перечислила самые опасные для сердца привычки, медленно убивающие здоровье этого органа. Их доктор назвала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Одной из таких привычек врач назвала сидячий образ жизни. Арсланова объяснила, что из-за него слабеют мышцы, замедляется обмен веществ и растет риск ожирения и заболеваний сердца. Чтобы избежать этих проблем, она призвала каждые 30 минут делать небольшую разминку.

Доктор добавила, что здоровью сердца также вредит нездоровое питание с избытком соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров. Специалистка уточнила, что основу здорового рациона должны составлять цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.

Арсланова добавила, что опасность для здоровья сердца также представляют курение, злоупотребление алкоголем, недостаток сна, хронический стресс, избыточный вес и социальная изоляция. Помимо этого, доктор призвала не игнорировать опасные симптомы и регулярно проходить медицинские осмотры.

Ранее кардиолог Герман Гандельман рассказал, чем полезно картофельное пюре. По его словам, это блюдо благотворно влияет на работу сердца, так как в картофеле содержится калий.

