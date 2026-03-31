19:23, 31 марта 2026Путешествия

Покоривший горный хребет с другом турист рухнул вниз у него на глазах и не выжил

Il Giorno: Турист поскользнулся на горном хребте Оробье в Альпах и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Турист отправился с другом на горный хребет Оробье в Альпах и не выжил у него на глазах. Об этом сообщила итальянская газета Il Giorno.

29 марта покоривший гору с товарищем 25-летний житель Милана возвращался к машине после ночевки в убежище Бивак Альдо Фраттини. Во время похода мужчина поскользнулся на тропе и рухнул вниз. Он пролетел сотню метров и приземлился в скалистом овраге.

Второй путешественник вызвал спасателей. Однако когда они прибыли на место происшествия, то ничего не смогли сделать — молодой человек перестал подавать признаки жизни.

Ранее автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео. В салоне экскурсионного транспорта находились 27 человек.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Кадыров назвал число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

    Агрессивный пассажир пригрозил взорвать самолет и расправиться с попутчиками в США

    В Киеве объяснили появление дронов ВСУ над странами Прибалтики

    Проверка реакции у полицейского плохо закончилась для россиянина

    Появились подробности о ликвидации пожара после взрыва на российском химзаводе

    Названы чаще всего встречающиеся у россиян виды рака

    Россиянка решила засудить туроператора на 300 тысяч из-за некрасивого вида в номере отеля

    В сети восхитились откровенными фото 18-летней дочери Миллы Йовович

    Путин поговорил с лидером ближневосточной страны

    Все новости
