Покоривший горный хребет с другом турист рухнул вниз у него на глазах и не выжил

Il Giorno: Турист поскользнулся на горном хребте Оробье в Альпах и не выжил

Турист отправился с другом на горный хребет Оробье в Альпах и не выжил у него на глазах. Об этом сообщила итальянская газета Il Giorno.

29 марта покоривший гору с товарищем 25-летний житель Милана возвращался к машине после ночевки в убежище Бивак Альдо Фраттини. Во время похода мужчина поскользнулся на тропе и рухнул вниз. Он пролетел сотню метров и приземлился в скалистом овраге.

Второй путешественник вызвал спасателей. Однако когда они прибыли на место происшествия, то ничего не смогли сделать — молодой человек перестал подавать признаки жизни.

