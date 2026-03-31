Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 31 марта 2026Россия

После семидневной атаки ВСУ на Ленобласть мать двоих детей рассказала о пережитой ночи

В квартире жительницы Ленобласти при атаке ВСУ волной выбило балконную дверь
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

После семидневной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленобласть мать двоих детей рассказала о пережитой ночи. По словам жительницы региона, в ее квартире взрывной волной выбило балконную дверь, передает РИА Новости.

По словам россиянки, старший сын-подросток был испуган, а младший в силу возраста не понял, что происходит. Семья пережидала атаку беспилотников дома, стараясь держаться подальше от окон.

«Мы были в доме, и взрывная волна выбила балконную дверь, а окна, слава богу, уцелели… Но мы старались держаться подальше от окон», — заключила собеседница агентства.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что к шести утра над Ленобластью уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов. Были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok