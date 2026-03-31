15:21, 31 марта 2026Россия

Появились новые кадры последствий взрыва на одном из ключевых заводов полимеров России

Очевидцы сняли новые кадры последствий взрыва на заводе «Нижнекамскнефтихим»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли новые кадры последствий взрыва на заводе «Нижнекамскнефтихим» — одном из ключевых предприятий по производству полимеров в России. Видео появилось в распоряжении Baza.

На кадрах виден высокий столб дыма, а также поднимающийся над заводом огненный факел.

О взрыве в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. Пожар распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, пострадали не менее 50 человек, одного из пострадавших спасти не удалось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия защищает свою критическую инфраструктуру, однако не всегда есть возможность получить 100-процентную безопасность объектов.

