Появились новые кадры последствий взрыва на одном из ключевых заводов полимеров России

Очевидцы сняли новые кадры последствий взрыва на заводе «Нижнекамскнефтихим» — одном из ключевых предприятий по производству полимеров в России. Видео появилось в распоряжении Baza.

На кадрах виден высокий столб дыма, а также поднимающийся над заводом огненный факел.

О взрыве в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. Пожар распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, пострадали не менее 50 человек, одного из пострадавших спасти не удалось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия защищает свою критическую инфраструктуру, однако не всегда есть возможность получить 100-процентную безопасность объектов.