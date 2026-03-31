15:15, 31 марта 2026Россия

Один человек погиб при мощном взрыве на заводе в российском городе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Один человек погиб при мощном взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия во «ВКонтакте».

«В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также пообещали, что руководство завода окажет поддержку и помощь семье погибшего.

О ЧП в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. Пожар, из-за которого взорвался осушитель, распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пламенем в здании охвачена и насосная установка. По последним данным, 50 человек пострадали.

Последние новости

В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

Нурмагомедов получил подарок от «Атлетико»

В Иране заявили о готовности продолжать боевые действия годами

Иран заявил о превращении Ближнего Востока в ад из-за США

В российском регионе при атаке ВСУ погиб один человек

Стало известно о росте числа борделей для ВСУ в Сумской области

В российском регионе обломки беспилотников упали на территорию двух предприятий

Трамп рассказал о трудностях в поисках второго летчика сбитого F-15

Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

В Киеве заявили об истерике Зеленского

Все новости
