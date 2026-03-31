Один человек погиб при мощном взрыве на заводе в российском городе

Человек погиб при мощном взрыве на заводе в Нижнекамске

Один человек погиб при мощном взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия во «ВКонтакте».

«В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также пообещали, что руководство завода окажет поддержку и помощь семье погибшего.

О ЧП в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. Пожар, из-за которого взорвался осушитель, распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пламенем в здании охвачена и насосная установка. По последним данным, 50 человек пострадали.