13:10, 31 марта 2026Мир

Путин провел разговор с иностранным лидером

Кремль: Путин провел телефонный разговор с президентом Египта ас-Сиси
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Подробно обсуждена ситуация, сложившаяся в результате беспрецедентной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С обеих сторон подчеркнута необходимость немедленного прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатические договоренности при безусловном учете интересов всех стран региона», — отмечается в публикации.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями касательно российско-египетских отношений. В частности, Путин и ас-Сиси обсудили реализацию масштабных инвестиционных проектов в сферах энергетики и промышленности.

21 марта Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.

