Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

Путин продлил разрешение оплачивать газ в рублях через любые российские банки

Президент России Владимир Путин продлил действие указа, упрощающего иностранным покупателем расчеты за газ. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ позволяет импортерам российского топлива оплачивать его поставки не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через любые другие банки в РФ.

Согласно документу «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка. Его срок действия истекал 1 апреля. С этого момента действие закона продлено до 1 июля 2026 года.

Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли с 31 марта 2022 года. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в «Газпромбанке». В случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки будут остановлены, заверил глава государства. Россия будет считать, что соответствующие страны не исполняют обязательства по контрактам, если не платят в рублях, пояснил он.