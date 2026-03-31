Раскрыт способ избавиться от запаха животного в квартире

TROUVER: Запах животного помогут убрать сода, энзимы и робот-пылесос

Сода и энзимы помогут избавиться от запаха животного в квартире. Способы эффективной борьбы с проблемой раскрыла эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, главной ошибкой владельцев животных является маскировка запаха духами и освежителями воздуха вместо устранения причины. Иши отметила, что в первую очередь стоит заняться текстилем, мягкой мебелью и щелями пола, в которые въедается запах. Для уборки стоит использовать средства, расщепляющие органику: соду или, в более сложных случаях, средства с энзимами.

Эксперт подчеркнула необходимость регулярно проводить уборку для сохранения свежести в квартире. При этом важно удалять шерсть и микрочастицы кожи животных, которые являются источником запаха. Помочь может современный робот пылесос, способный запомнить «любимые» зоны питомца. Устройство будет прибираться в таких зонах чаще, используя специальные средства. Также важно чаще проветривать квартиру.

Ранее россиянам напомнили, что за неприятный запах из квартиры есть риск получить штраф. Сумма взыскания может составить от пятисот рублей до тысячи рублей