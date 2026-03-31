Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 31 марта 2026

Раскрыт способ избавиться от запаха животного в квартире

TROUVER: Запах животного помогут убрать сода, энзимы и робот-пылесос
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Сода и энзимы помогут избавиться от запаха животного в квартире. Способы эффективной борьбы с проблемой раскрыла эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, главной ошибкой владельцев животных является маскировка запаха духами и освежителями воздуха вместо устранения причины. Иши отметила, что в первую очередь стоит заняться текстилем, мягкой мебелью и щелями пола, в которые въедается запах. Для уборки стоит использовать средства, расщепляющие органику: соду или, в более сложных случаях, средства с энзимами.

Эксперт подчеркнула необходимость регулярно проводить уборку для сохранения свежести в квартире. При этом важно удалять шерсть и микрочастицы кожи животных, которые являются источником запаха. Помочь может современный робот пылесос, способный запомнить «любимые» зоны питомца. Устройство будет прибираться в таких зонах чаще, используя специальные средства. Также важно чаще проветривать квартиру.

Ранее россиянам напомнили, что за неприятный запах из квартиры есть риск получить штраф. Сумма взыскания может составить от пятисот рублей до тысячи рублей

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    Осужденному из-за двух песен доценту Бауманки утвердили приговор

    В России нашли подтверждение пропуска дронов ВСУ Латвией

    На судоремонтную базу в Крыму наведались военные следователи

    Трамп ответил на одно решение Франции фразой «США запомнят»

    У жаловавшегося на боль в животе 37-летнего мужчины нашли опухоль мозга

    В Киеве мужчина отсудил у жены одну силиконовую грудь

    Москвичей предупредили о похолодании

    Названа неочевидная для россиян причина ухода китайских автобрендов с рынка

    Стало известно о 13 пострадавших при мощном взрыве на заводе в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok