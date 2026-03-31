Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 31 марта 2026

Раскрыта причина одного требования США к Польше

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

США требуют от Ирана предоставить батарею системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, поскольку у них, вероятно, уже у самих не хватает оружия, чтобы отражать обстрелы противника, считает военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что США требуют от Польши батарею системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы перебросить ее на Ближний Восток. Кроме того, Вашингтон хочет получить ракеты, которые уже находятся над Вислой.

Эксперт напомнил, что американцы рассчитывали провести военную операцию в Иране за несколько недель, но просчитались. Вопреки желанию США, иранские ракеты не истощаются, а еще наносят удары и по другим регионам Ближнего Востока, подчеркнул он.

«Здесь нужно учитывать, что ракета Patriot — это объектное средство защиты, то есть она способна защищать только один объект, поэтому и требуется их очень много. Скорее всего, это говорит о том, что у США уже не хватает средств ПВО на Ближнем Востоке, а доставить их туда из Штатов — это очень долго, а нужны они именно сейчас. И они берут ото всюду, где можно брать. Они полякам поставили эти ракеты, якобы для защиты от России, теперь забирают их, чтобы защитить себя», — объяснил Глазунов.

Ранее газета Wirtualna Polska написала, что Военно-морские силы Польши не помогут США в Персидском заливе, поскольку не располагают достаточным числом пригодных для этого боевых кораблей и не хотят «лезть вперед батьки в пекло».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Звезда «Беверли-Хиллз 90210» опровергла слухи о многочисленной пластике в юности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok