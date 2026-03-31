15:02, 31 марта 2026

Раскрыта стоимость прекращения уголовного дела следователем из российского города

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Краснодарском крае бывшего старшего следователя отдела по Абинскому району Следственного комитета России (СКР) Гасана Гулмагомедова приговорили к семи годам колонии строгого режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба краевого суда.

Как установил суд, в 2023 году за прекращение уголовного дела и преследования в отношении подозреваемого в совершении преступления следователь получил взятку в один миллион рублей. Сумму взяточнику передали в два этапа. Первую половину он получил еще до прекращения дела, а вторую часть после. Защита Гасанова обращалась с апелляционной жалобой на приговор, но получила отказ.

Ранее сообщалось, что председатель суда Антрацита Костулин запросил 1,5 миллиона рублей взятки за приговор.

    Последние новости

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    Одну из самых жестких группировок в Москве осудили за 21 расправу

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Все новости
