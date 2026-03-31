12:24, 31 марта 2026Мир

Раскрыто предложение США по управлению Ормузским проливом

Telegraph: США предложили передать Ормузский пролив международному консорциуму
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа предложила передать управление Ормузским проливом международному консорциуму. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, госсекретарь США Марко Рубио представил эту идею на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7).

Рубио подчеркнул, что судоходство в проливе должно быть свободным и осуществляться без сборов.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

