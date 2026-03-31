Раскрыто предложение США по управлению Ормузским проливом

Telegraph: США предложили передать Ормузский пролив международному консорциуму

Администрация президента США Дональда Трампа предложила передать управление Ормузским проливом международному консорциуму. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, госсекретарь США Марко Рубио представил эту идею на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7).

Рубио подчеркнул, что судоходство в проливе должно быть свободным и осуществляться без сборов.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.