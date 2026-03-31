12:55, 31 марта 2026

Раскрыты новые детали нападения на Русский дом в Праге

ČTK: Иностранец взял на себя ответственность за нападение на Русский дом в Праге
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Ответственность за нападение на Русский дом в Праге взял на себя иностранец. Об этом сообщает информационное агентство ČTK со ссылкой на полицию.

Иностранец, гражданство которого не уточняется, сам явился в полицию в понедельник и заявил, что 26 марта бросил в здание Русского дома бутылки с зажигательной смесью. По его словам, он планировал нападение с лета 2025 года.

«Сегодня с ним будет проведена стандартная [работа], связанная с [возбуждением] уголовного дела», — говорится в заявлении полиции.

В Россотрудничестве сообщили «Ленте.ру», что задержание подозреваемого подтвердил и глава Русского дома Игорь Гиренко.

Ранее глава МВД Чехии Любомир Метнар заявил, что нападение на культурный центр Русский дом в Праге является противоправным деянием, которое угрожает безопасности. Он отметил, что считает нападение на любой объект неприемлемым без исключений, независимо от его характера или формы собственности.

