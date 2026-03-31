05:23, 31 марта 2026Мир

Раскрыты возможные последствия наземной операции США в Иране

Подполковник Дэвис: Наземная операция в Иране грозит США унизительным поражением
Марина Совина (ночной редактор)

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что наземная операция США в Иране может привести к поражению Вашингтона. Об этом он высказался в социальной сети Х.

Дэвис подчеркнул, что попытка проведения наземной операции в Иране грозит США унизительным поражением, которого не видели уже давно.

«До недавнего времени ни один враг не мог победить нас в военном плане. Но наша собственная самоуверенность может ввергнуть нас в заведомо проигрышную войну, где мы сами можем преуспеть [в поражении]», — отметил он.

Эксперт добавил, что сторонники операции не знают, как устроены военные действия и с какими проблемами столкнется американская армия.

Ранее председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о подготовке США наземной операции. По его словам, вместе с этим Вашингтон посылает сигналы о необходимости мирно урегулировать конфликт.

