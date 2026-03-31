02:42, 31 марта 2026Мир

В США заявили о способности России примирить враждующие стороны на Ближнем Востоке

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Россия является единственным государством, которое способно заключить «большую сделку» для примирения враждующих сторон на Ближнем Востоке. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, пишет ТАСС.

По его словам, у Москвы развитые дипломатические связи: она может «разговаривать» и с США, и с Израилем. К тому же является союзником Ирана, строит хорошие отношения с арабскими государствами Персидского залива, добавил он.

«Поэтому, если вы хотите изящное решение, то это Россия, которая приходит и заключает большую сделку», — подчеркнул Риттер.

По мнению эксперта, американский президент Дональд Трамп мог бы помочь закончить конфликт на Украине на приемлемых для России условиях взамен на помощь с Ираном.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке закончится через 3-4 недели.

