Россиянам напомнили об ответственности за приготовление шашлыков

Запрещено жарить шашлыки на балконах, в квартирах и во дворах многоквартирных домов. Об этом россиянам напомнил депутат Сергей Колунов, его цитирует ТАСС.

«Весна радует нас очень теплой и сухой погодой. На этом фоне важно помнить, что нельзя разводить огонь в квартире и в местах общего пользования», — сказал Колунов. Он пояснил, что для приготовления шашлыка придется развести открытый огонь, а совершение подобных действий в непредназначенных для этого местах считается нарушением требований пожарной безопасности.

Так, если гражданин решит пожарить шашлык на своем балконе или балконе общего пользования, ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание гораздо строже — штраф до 400 тысяч рублей. При этом такое наказание последует в том случае, если открытый огонь не повлек ущерб имуществу или гибель людей.

Колунов напомнил, что разводить огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах.

Ранее россиян предупредили о риске получить тюремный срок за захламление балкона.