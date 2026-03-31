Россияне получили сообщения о «последней возможности» оплатить Telegram Premium

Telegram разослал россиянам сообщения о последней возможности оплатить Premium

Некоторые пользователи Telegram в России получили сообщения о «последней возможности» оплатить подписку Premium, передает РИА Новости.

Мессенджер разослал предупреждение с текстом «Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium» в чат с системными уведомлениями.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время оформить подписку станет технически невозможным, пользователям предлагается возможность внести предоплату на два года со скидкой.

В феврале стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что платформа не исполняет российские законы.

