07:30, 31 марта 2026

Россияне рассказали о полировке фар болгаркой и уходе за салоном авто при помощи майонеза

«Авто.ру»: Россияне перечислили способные довести до ремонта вредные советы
Дмитрий Воронин

Фото: Андрей Старостин / Фотобанк Лори

Россияне назвали вредные автосоветы, способные довести машину до ремонта. Соответствующий список составили эксперты «Авто.ру», которые изучили истории читателей, пытавшихся найти простое решение сложных проблем. С ним ознакомилась «Лента.ру».

«Если совет начинается со слов "все так делают", "раньше это работало" или "зачем платить больше", лучше сделать паузу и проверить, как этот "лайфхак" сочетается хотя бы с базовой техникой и здравым смыслом. В большинстве случаев выяснится, что дешевый совет обойдется очень дорого», — отмечают авторы материала.

Среди «советов», которые они перечислили — история о человеке, который решил сам «освежить» фары при помощи насадки на болгарку и в итоге подплавил пластик, о попытках сделать авто более экономичным за счет перекачанных шин, приводящих к износу протектора и усилению нагрузки на подвеску и, например, про «очистку форсунок» за счет использования бензина Аи-95 в двигателе, рассчитанном на Аи-92.

«Совет использовать майонез вместо полироли для панели звучит как анекдот, но он действительно встречался», — написали эксперты, подчеркнув, что «с точки зрения химии это полный абсурд» и после использования популярного пищевого продукта в таких целях на поверхности остается жирная пленка, которая «будет активно собирать пыль, давать блики на солнце и со временем начнет неприятно пахнуть».

Ранее автоэксперт напомнил россиянам, что мойка автомобиля весной помогает предотвратить коррозию, поэтому провести процедуру стоит сразу после окончания зимнего сезона.

