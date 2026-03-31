Более половины россиян стали тратить деньги на онлайн-общение

Россияне стали платить за виртуальные подарки и премиум-функции для знакомств

ЮMoney вместе с «Одноклассниками» в феврале-марте провел опрос среди 2000 пользователей (70 процентов мужчин, 30 — женщин), чтобы выяснить, как россияне знакомятся в интернете и сколько тратят на онлайн‑общение. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 55 процентов опрошенных признались, что им комфортно знакомиться и общаться онлайн. 33 процента делают это в социальных сетях, 14 — в специальных приложениях, 8 процентов — онлайн‑играх и стриминговых сервисах. 9 процентов респондентов отметили, что отправляют собеседнику виртуальные подарки, стикеры или открытки.

«Отвечая на вопрос о платных цифровых подарках в соцсетях (стикерах, открытках, VIP‑статусах), больше трети опрошенных (37 процентов) дарят платные подарки: 20 процентов — по особым случаям, а 17 процентов — регулярно, чтобы выделиться и проявить интерес», — говорится в сообщении. В 2025 году пользователи отправили друг другу около 58 миллиардов виртуальных подарков — на 47 процентов больше, чем в 2024-м. Чаще всего это происходило 23 февраля, 8 Марта, в Новый год, Рождество и День Победы.

Также 36 процентов опрошенных заявили, что готовы платить за премиум‑аккаунты и VIP‑статусы в соцсетях и дейтинг‑сервисах. 20 процентов считают, что платные функции экономят время и повышают шансы на успех. 16 процентов готовы время от времени покупать бусты и суперлайки.

Более половины участников опроса (54 процента) тратят деньги на онлайн-общение. Расходы 20 процентов составляют 500-1000 рублей в месяц, 8 процентов — 1000-2000 рублей, 3 процентов — 2000-3000 рублей, 12 процентов — более 5000 рублей.

Ранее стало известно, что в феврале и марте пользователи в возрасте 18-25 лет начали на 20 процентов чаще регистрироваться в «Одноклассниках» и составили основу прироста аудитории соцсети в 2026 году.