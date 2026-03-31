09:22, 31 марта 2026

Россиянин покалечил себя на глазах врачей и охранников

В Новосибирске 45-летний мужчина покалечил себя на глазах врачей и охранников
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новосибирске 45-летний мужчина покалечил себя на глазах врачей и охранников возле кафе на Вокзальной магистрали. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По сведениям издания, россиянин проводил время в заведении. Затем он вышел на улицу и объявил, что его избили. Горожанин попросил, чтобы ему вызвали скорую помощь.

После он разбил бутылку и нанес увечья самому себе. Фельдшеры пригласили бригаду психиатрической помощи. Санитары забрали неадекватного гражданина.

До этого сообщалось, что мужчина до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей в Липецке. В отношении него возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении вреда здоровью.

Еще раньше краснодарец избил девушек после отказа познакомиться с ним. Потасовка произошла на улице Красноармейской в центре российского города.

