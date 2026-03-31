Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

Житель Нижнего Новгорода получил более 1,1 млн руб за упавшую на авто сосульку

Житель Нижнего Новгорода получил более миллиона рублей за сосульку, рухнувшую на его автомобиль. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

По информации ведомства, сосулька упала с крыши дома на машину, которая была припаркована неподалеку, и в результате транспортное средство получило повреждения. Виновником произошедшего суд признал товарищество собственников жилья — организация ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по очистке крыши от снега и наледи. Он призвал взыскать с ТСЖ более 1,1 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

После того, как организация проигнорировала срок для добровольной оплаты указанной суммы, дело дошло до службы судебных приставов. «Сотрудник службы вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере около 140 тысяч рублей, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника в банках», — поделились информацией в региональном ГУФССП. Приставы взыскали задолженность с ТСЖ принудительно, и права россиянина были восстановлены.

Ранее юрист Ирина Глазкова описала порядок действий для получения компенсации за упавший на авто снег.