17:21, 31 марта 2026Авто

Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

Житель Нижнего Новгорода получил более 1,1 млн руб за упавшую на авто сосульку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Житель Нижнего Новгорода получил более миллиона рублей за сосульку, рухнувшую на его автомобиль. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

По информации ведомства, сосулька упала с крыши дома на машину, которая была припаркована неподалеку, и в результате транспортное средство получило повреждения. Виновником произошедшего суд признал товарищество собственников жилья — организация ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по очистке крыши от снега и наледи. Он призвал взыскать с ТСЖ более 1,1 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

После того, как организация проигнорировала срок для добровольной оплаты указанной суммы, дело дошло до службы судебных приставов. «Сотрудник службы вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере около 140 тысяч рублей, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника в банках», — поделились информацией в региональном ГУФССП. Приставы взыскали задолженность с ТСЖ принудительно, и права россиянина были восстановлены.

Ранее юрист Ирина Глазкова описала порядок действий для получения компенсации за упавший на авто снег.

