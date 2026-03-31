09:35, 31 марта 2026Силовые структуры

Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

В Новосибирске укравший у начальника 9 млн рублей мужчина получил 3 года колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Новосибирске Центральный районный суд приговорил укравшего девять миллионов рублей у начальника 36-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурант похитил из сейфа магазина, в котором работал, девять миллионов рублей, принадлежащих его начальнику. Всю сумму он поставил на спорт. Отмечается, что он частично возместил причиненный руководителю ущерб.

Ранее сообщалось, что клиент букмекерской компании (БК) поставил 2,87 миллиона рублей на пять стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2026 года.

