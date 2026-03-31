Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

В Новосибирске укравший у начальника 9 млн рублей мужчина получил 3 года колонии

В Новосибирске Центральный районный суд приговорил укравшего девять миллионов рублей у начальника 36-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурант похитил из сейфа магазина, в котором работал, девять миллионов рублей, принадлежащих его начальнику. Всю сумму он поставил на спорт. Отмечается, что он частично возместил причиненный руководителю ущерб.

