14:02, 31 марта 2026

Россиянин пришел домой к трем односельчанам и совершил месть

В Забайкалье выясняют обстоятельства тройной расправы мужчины над жителями села
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Забайкальском крае полицейские и следователи выясняют обстоятельства тройной расправы и одного суицида в селе Цаган-Олуй. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, 44-летний мужчина на почве конфликта, желая отомстить нескольким людям, по очереди приехал к дому каждого из своих обидчиков и совершил над ними расправу с помощью охотничьего ружья. После этого мститель вернулся к себе домой и совершил суицид.

Примечательно, что тело одного из мужчин обнаружили в его доме лишь три дня спустя. По предварительным данным, у всех троих остались дети.

Ранее Волгоградский областной суд приговорил 21-летнего жителя к 18 годам и двум месяцам колонии строгого режима за расправу над ребенком.

