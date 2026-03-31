Путешествия
20:03, 31 марта 2026

Россиянка покрасила дикое животное в розовый цвет для фотосессии в Индии

Shot: Российский фотограф покрасила слона в розовый цвет для съемки в Индии
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россиянка покрасила слона в розовый цвет для фотосессии в Индии и получила обвинения в жестоком обращении с животными. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, фотограф Юлия Б. проводила художественную съемку в Джайпуре, который также называют «розовым городом» из-за цвета камня, использованного при его строительстве. Девушка вдохновилась локацией и решила покрасить в такой же цвет участников фотосессии — слона и индийскую модель.

По словам россиянки, она взяла для работы натуральный краситель. Но местные жители разозлились и заявили, что использовать диких животных ради эстетики в соцсетях нельзя.

Ранее супермодель Алеся Кафельникова оправдалась за откровенную съемку со слоном. Она была запечатлена верхом на нем без одежды и нижнего белья. Иностранные защитники природы посчитали это насилием по отношению к животному.

