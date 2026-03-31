Россияне лишились премиального автомобиля в автосервисе

Mash: Автомеханику из Сочи грозит 10 лет за продажу клиентского Mercedes GL-250

Механик одного из автосервисов Сочи стал фигурантом уголовного дела после того, как продал Mercedes GL-250 клиента. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцы премиального автомобиля из Краснодарского края уже год обслуживали машину у этого автомеханика. Вопросов к его работе и срокам никогда не возникало, поэтому и в этот раз решили пригнать Mercedes к нему, но уже с целью предпродажной подготовки. Реализовать машину планировали за 2,5 миллиона рублей.

Но в оговоренное время машина оказалась не готова. Когда хозяева приехали в сервис, то узнали, что автомобиля там нет. В ходе разбирательств выяснилось, что механик заложил Mercedes знакомому за один миллион рублей. Предприимчивый покупатель оперативно перепродал транспортное средство, подделав на него документы.

Правонарушитель объяснил свой поступок тяжелой ситуацией в семье — его дед болен раком, а средства срочно потребовались на операцию. Расследование по данному факту передано в Генеральную прокуратуру.

