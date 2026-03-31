Создан восстанавливающий память препарат при болезни Альцгеймера

Препарат FLAV-27 восстанавливает когнитивные функции при болезни Альцгеймера

Ученые разработали новый препарат, FLAV-27, который восстанавливает память и когнитивные функции у мышей, страдающих болезнью Альцгеймера. Он действует на эпигенетические механизмы, перепрограммируя работу генов в нейронах, что помогает восстанавливать нормальную функцию мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy (MT).

В отличие от традиционных препаратов, направленных на удаление бета-амилоидных бляшек, новый препарат, FLAV-27, действует на конкретный фермент, который помогает перепрограммировать эпигеном нейронов. Это позволяет изменять молекулярные метки на ДНК, влияя на работу генов и, таким образом, тормозя развитие болезни.

Ранее препараты, такие как леканемаб и донанемаб, помогали замедлить прогрессирование болезни, но не восстанавливали утраченные когнитивные функции. FLAV-27 показал обещающие результаты в лабораторных экспериментах на мышах и нематодах, улучшая память, поведение и функции мозга, а также восстанавливая работу митохондрий.

Этот препарат еще не тестировался на людях, но его успехи в животных моделях открывают новые возможности для лечения болезни Альцгеймера, направленные не только на симптомы, но и на устранение основных молекулярных причин заболевания.

Ранее ученые выяснили, что употребление эфирного масла кумина улучшает когнитивные функции.