20:02, 31 марта 2026Наука и техника

Создан восстанавливающий память препарат при болезни Альцгеймера

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали новый препарат, FLAV-27, который восстанавливает память и когнитивные функции у мышей, страдающих болезнью Альцгеймера. Он действует на эпигенетические механизмы, перепрограммируя работу генов в нейронах, что помогает восстанавливать нормальную функцию мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy (MT).

В отличие от традиционных препаратов, направленных на удаление бета-амилоидных бляшек, новый препарат, FLAV-27, действует на конкретный фермент, который помогает перепрограммировать эпигеном нейронов. Это позволяет изменять молекулярные метки на ДНК, влияя на работу генов и, таким образом, тормозя развитие болезни.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Ранее препараты, такие как леканемаб и донанемаб, помогали замедлить прогрессирование болезни, но не восстанавливали утраченные когнитивные функции. FLAV-27 показал обещающие результаты в лабораторных экспериментах на мышах и нематодах, улучшая память, поведение и функции мозга, а также восстанавливая работу митохондрий.

Этот препарат еще не тестировался на людях, но его успехи в животных моделях открывают новые возможности для лечения болезни Альцгеймера, направленные не только на симптомы, но и на устранение основных молекулярных причин заболевания.

Ранее ученые выяснили, что употребление эфирного масла кумина улучшает когнитивные функции.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Кадыров назвал число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

    Агрессивный пассажир пригрозил взорвать самолет и расправиться с попутчиками в США

    В Киеве объяснили появление дронов ВСУ над странами Прибалтики

    Проверка реакции у полицейского плохо закончилась для россиянина

    Появились подробности о ликвидации пожара после взрыва на российском химзаводе

    Названы чаще всего встречающиеся у россиян виды рака

    Россиянка решила засудить туроператора на 300 тысяч из-за некрасивого вида в номере отеля

    В сети восхитились откровенными фото 18-летней дочери Миллы Йовович

    Путин поговорил с лидером ближневосточной страны

    Все новости
