«Спартак» предложил иностранному футболисту больше 3 миллионов евро в год

«Спартак» предложил Барко новый контракт с зарплатой более 3 миллионов евро

Московский «Спартак» предложил иностранному футболисту Эсекьелю Барко новый контракт с зарплатой больше 3 миллионов евро в год. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает «Чемпионат».

По действующему соглашению, рассчитанному до 2027 года, Барко получает 2,5 миллиона евро в год. Красно-белые намереваются предложить аргентинскому полузащитнику четырехлетний контракт.

«Спартак» приобрел Барко у аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года. За это время футболист провел в составе московского клуба 63 матча, в которых отметился 19 голами.

Барко 27 лет. В данный момент портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.