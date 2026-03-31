19:10, 31 марта 2026

«Спартак» предложил Барко новый контракт с зарплатой более 3 миллионов евро
Андрей Стрельцов

Фото: Marcelo Endelli / Getty Images

Московский «Спартак» предложил иностранному футболисту Эсекьелю Барко новый контракт с зарплатой больше 3 миллионов евро в год. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает «Чемпионат».

По действующему соглашению, рассчитанному до 2027 года, Барко получает 2,5 миллиона евро в год. Красно-белые намереваются предложить аргентинскому полузащитнику четырехлетний контракт.

«Спартак» приобрел Барко у аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года. За это время футболист провел в составе московского клуба 63 матча, в которых отметился 19 голами.

Барко 27 лет. В данный момент портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.

    Последние новости

    В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

    Мужчина запутался в одеяле и не смог освободиться

    Российская нефтяная компания сообщила об убытках на сотни миллиардов рублей

    Россиянин насмерть забил сожительницу и лег спать

    «Спартак» предложил иностранному футболисту больше 3 миллионов евро в год

    Европейский «Глобальный глаз» гораздо лучше увидел беспилотники

    Российский автопроизводитель снова задумался о гибридах

    Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

    Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

    Тело северокорейца два часа лежало на детской площадке в Москве

    Все новости
