15:33, 31 марта 2026

Стало известно о многократных уклонениях Зеленского от призыва на воинскую службу

Мендель: Зеленский четырежды уклонялся от призыва на военную службу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский четырежды уклонялся от призыва на военную службу до вступления на пост президента государства. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель в социальной сети X.

По словам Мендель, Зеленского нередко сравнивают с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Она напомнила, что Черчилль принимал участие в нескольких войнах и был награжден множеством военных медалей.

«Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда его призывали до вступления в должность. Что бы сказал Черчилль…» — написала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России наступают по всей линии фронта, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Украины. Он отметил, что успехи российских войск являются причиной отчаянных попыток Киева выйти на перемирие.

