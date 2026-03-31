Мендель: Зеленский четырежды уклонялся от призыва на военную службу

Украинский лидер Владимир Зеленский четырежды уклонялся от призыва на военную службу до вступления на пост президента государства. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель в социальной сети X.

По словам Мендель, Зеленского нередко сравнивают с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Она напомнила, что Черчилль принимал участие в нескольких войнах и был награжден множеством военных медалей.

«Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда его призывали до вступления в должность. Что бы сказал Черчилль…» — написала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России наступают по всей линии фронта, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Украины. Он отметил, что успехи российских войск являются причиной отчаянных попыток Киева выйти на перемирие.