Стало известно о новой тактике ВСУ в ДНР

РИА Новости: ВСУ начали использовать новую тактику при атаках БПЛА в ДНР

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать высокоскоростные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудник УФСБ по республике уточнил, что использование таких дронов снижает их слышимость во время атаки.

«ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», — объяснил он.

Информатор добавил, что подобное качество придают дронам благодаря модификации уже действующих моделей беспилотников.

Ранее российский беспилотник снял на видео охоту за дроном ВСУ. Она завершилась уничтожением БПЛА прямо в воздухе.