07:51, 31 марта 2026

Стало известно о новой тактике ВСУ в ДНР

РИА Новости: ВСУ начали использовать новую тактику при атаках БПЛА в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать высокоскоростные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудник УФСБ по республике уточнил, что использование таких дронов снижает их слышимость во время атаки.

«ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», — объяснил он.

Информатор добавил, что подобное качество придают дронам благодаря модификации уже действующих моделей беспилотников.

Ранее российский беспилотник снял на видео охоту за дроном ВСУ. Она завершилась уничтожением БПЛА прямо в воздухе.

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

    Франция решила подготовиться к войне с Россией

    Модель OnlyFans раскрыла самые дикие запросы мужчин

    Девушку обвинили в истязании 11-летней российской школьницы

    Стало известно о новой тактике ВСУ в ДНР

    Российский игрок НХЛ назвал недостающие вещи в Канаде

    Госдолг России резко вырос

    Побывавший в Африке россиянин назвал правила для возвращения оттуда живым и с паспортом

    Кричащего «мне терять нечего» мужчину с ножами уложили приемом самбо в российском городе

    Появились данные о пострадавших при мощном ударе ВСУ по Ленобласти детях

    Все новости
