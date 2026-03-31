Стало известно о продвижении российских военных за выходные

08:55, 31 марта 2026

Военный эксперт Марочко: ВС РФ за выходные продвинулись у Родинского в ДНР
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) за выходные расширили зону контроля в Донецкой Народной Республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал о продвижении российских военных и сообщились, что они заняли новые рубежи и позиции у Родинского и Гришино в ДНР. Кроме того, солдаты уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новоалександровки.

Эксперт добавил, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на выходных также вели разведку и уничтожали цели ВСУ в Доброполье.

Ранее Марочко сообщил, что Украина начала готовить операторов БПЛА для Прибалтики. На обучение направили 10 военных.

