Марочко: На западе Украины начали готовить операторов БПЛА для Прибалтики

На западе Украины начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для стран Прибалтики, на обучение было направлено 10 военных. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В одном из учебных центров войск Беспилотных систем вооруженных формирований Украины, расположенном на Западной Украине, обучается группа прибалтов, состоящая из десяти человек. Курс по подготовке операторов БПЛА составляет до трех месяцев и включает в себя практические навыки боев в "красной зоне"», — рассказал военный аналитик.

Марочко подчеркнул, что прибалтийские военные не подписывали с Украиной никаких контрактов на участие в боевых действиях. При этом он добавил, что они могут оказаться военными из НАТО.

Ранее Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины после потери контроля над населенным пунктом Новоосиново вынуждено «половинить» свои силы. Специалист объяснил, что это позволит Российской армии улучшить позиции в районе Купянска-Узлового.