06:30, 31 марта 2026Наука и техника

Стало известно сочетание факторов повышенного риска смерти

ACER: Снижение мышечной массы и абдоминальное ожирение повышают риск смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom

Сочетание снижения мышечной массы и абдоминального ожирения может значительно повышать риск смерти у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 5,4 тысячи участников долгосрочного исследования старения. Результаты работы опубликованы в Aging Clinical and Experimental Research (ACER).

Наблюдение продолжалось 14 лет. Исследователи оценивали два простых показателя, которые легко используются в клинической практике: окружность талии и индекс мышечной массы. Оказалось, что именно их сочетание — так называемое саркопеническое ожирение — наиболее опасно. У людей с этим состоянием риск смерти был выше на 83 процента по сравнению с теми, у кого не было ни ожирения, ни дефицита мышц.

При этом сами по себе отдельные факторы действовали слабее. Только ожирение в области живота не было связано с повышенным риском смерти, тогда как снижение мышечной массы увеличивало его примерно на 40 процентов. Это указывает на то, что ключевую роль играет именно комбинация этих состояний.

Ранее ученые выяснили, что полифенолы из китайской оливы снижают уровень жира в клетках печени.

