Стало известно сочетание факторов повышенного риска смерти

ACER: Снижение мышечной массы и абдоминальное ожирение повышают риск смерти

Сочетание снижения мышечной массы и абдоминального ожирения может значительно повышать риск смерти у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 5,4 тысячи участников долгосрочного исследования старения. Результаты работы опубликованы в Aging Clinical and Experimental Research (ACER).

Наблюдение продолжалось 14 лет. Исследователи оценивали два простых показателя, которые легко используются в клинической практике: окружность талии и индекс мышечной массы. Оказалось, что именно их сочетание — так называемое саркопеническое ожирение — наиболее опасно. У людей с этим состоянием риск смерти был выше на 83 процента по сравнению с теми, у кого не было ни ожирения, ни дефицита мышц.

При этом сами по себе отдельные факторы действовали слабее. Только ожирение в области живота не было связано с повышенным риском смерти, тогда как снижение мышечной массы увеличивало его примерно на 40 процентов. Это указывает на то, что ключевую роль играет именно комбинация этих состояний.

