«Жилфонд»: Покупка квартиры в России обойдется в 5,2 тысячи «борщей»

В марте 2026 года квадратный метр на вторичном рынке жилья в России обойдется в 142 набора для приготовления борща против 134 наборов в прошлом году. Об этом говорится в исследовании компании «Жилфонд», передает «Газета.Ru».

Сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратов равна эквиваленту 5254 продуктовых наборов для борца, а двухкомнатная площадью 53 квадрата — 7526 «борщам». За год «однушки» в среднем подорожали на 296 «борщей», а «двушки» — на 424 «борща».

В Москве покупка однокомнатной квартиры обойдется в 16 280 «борщей» — на 1332 набора больше, чем в 2025 году. Покупка двухкомнатной — в 23 320 «борщей», или на 1908 наборов больше прошлогодней стоимости.

Отмечается, что за год средняя цена квадрата «вторички» выросла на 12 процентов, в то время как стоимость продуктов для борща с мясом — только на 5,6 процента. «В сравнении с базовыми ценами на продукты стоимость квадратного метра в крупных городах растет сейчас заметно быстрее официальной инфляции и продуктов»», — заключил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

