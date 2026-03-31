Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 31 марта 2026Экономика

Стоимость квартиры в России подсчитали в борщах

«Жилфонд»: Покупка квартиры в России обойдется в 5,2 тысячи «борщей»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В марте 2026 года квадратный метр на вторичном рынке жилья в России обойдется в 142 набора для приготовления борща против 134 наборов в прошлом году. Об этом говорится в исследовании компании «Жилфонд», передает «Газета.Ru».

Сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратов равна эквиваленту 5254 продуктовых наборов для борца, а двухкомнатная площадью 53 квадрата — 7526 «борщам». За год «однушки» в среднем подорожали на 296 «борщей», а «двушки» — на 424 «борща».

В Москве покупка однокомнатной квартиры обойдется в 16 280 «борщей» — на 1332 набора больше, чем в 2025 году. Покупка двухкомнатной — в 23 320 «борщей», или на 1908 наборов больше прошлогодней стоимости.

Отмечается, что за год средняя цена квадрата «вторички» выросла на 12 процентов, в то время как стоимость продуктов для борща с мясом — только на 5,6 процента. «В сравнении с базовыми ценами на продукты стоимость квадратного метра в крупных городах растет сейчас заметно быстрее официальной инфляции и продуктов»», — заключил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

Ранее стало известно, в каких российских городах сильнее всего подорожали квартиры в новостройках. Лидерами оказались Барнаул и Грозный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok