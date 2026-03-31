14:13, 31 марта 2026Силовые структуры

Стрелявший на детской площадке в Москве россиянин выслушал приговор

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве арестовали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным в административном правонарушении по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Как установил суд, Михаил Измаилов устроил стрельбу из сигнального пистолета на детской площадке в столице и оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Суд признал его виновным и приговорил к административному аресту сроком на десять суток.

